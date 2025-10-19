IMAGO – Festival Marmaille Maison de Quartier La Bellangerais Rennes

IMAGO – Festival Marmaille Maison de Quartier La Bellangerais Rennes dimanche 19 octobre 2025.

IMAGO – Festival Marmaille Maison de Quartier La Bellangerais Rennes Dimanche 19 octobre, 17h00 Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 10€; réduit: 7€; sortir: 3,50€

Imago est un voyage vers l’infiniment petit, un changement d’échelle à hauteur d’insectes ! Tout prêt, sous nos yeux, il éclot, grandit, se métamorphose, s’envole.

IMAGO

Eleonora Ribis • Compagnie Melampo • Bourgogne-Franche-Comté

Théâtre corporel, sonore & visuel • Tout public dès 6 ans • 40 min

CRÉATION

En partenariat avec -> Maison de Quartier La Bellangerais

Imago est un voyage vers l’infiniment petit, un changement d’échelle à hauteur d’insectes. Tout prêt, sous nos yeux, il éclot, grandit, se métamorphose, s’envole.

Ce spectacle visuel et sonore nous raconte un temps nécessairement long ; celui des différentes étapes de mutation que traverse un insecte au cours de sa vie. Cette période de fragilité, où il faut savoir attendre pour changer, pour évoluer, pour grandir. Parfois, ce qui paraît être une fin est seulement le début d’une autre forme…

Mise en scène : Eleonora Ribis

Jeu : Jean Mathieu Van Der Haegen

Décors : Julia Morlot & Julien Lett

Costumes : Nolwenn Caudan

Construction des assises : Julien Lett & Patrick Girot

Texte : Ramona Badescu

Création sonore & dispositifs sonores : Anatole Buttin

Accompagnement à la création des dispositifs sonores : Clément Gautheron

Création lumières & régie de tournée : Julien Barbazin

Administratrice de production & diffusion : Claire Thibault

Communication : Bérénice Primot

Collaboration artistique à la recherche : Julia Peslier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-19T17:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-19T17:40:00.000+02:00

1

02 99 63 13 82 billetterie@lillicojeunepublic.fr https://www.lillicojeunepublic.fr/Imago.html

Maison de Quartier La Bellangerais 5, rue du Morbihan Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine