IMAGO – Festival Marmaille Maison de Quartier La Bellangerais Rennes Dimanche 19 octobre, 17h00 Ille-et-Vilaine
Tarif plein: 10€; réduit: 7€; sortir: 3,50€
IMAGO
Eleonora Ribis • Compagnie Melampo • Bourgogne-Franche-Comté
Théâtre corporel, sonore & visuel • Tout public dès 6 ans • 40 min
CRÉATION
En partenariat avec -> Maison de Quartier La Bellangerais
Imago est un voyage vers l’infiniment petit, un changement d’échelle à hauteur d’insectes. Tout prêt, sous nos yeux, il éclot, grandit, se métamorphose, s’envole.
Ce spectacle visuel et sonore nous raconte un temps nécessairement long ; celui des différentes étapes de mutation que traverse un insecte au cours de sa vie. Cette période de fragilité, où il faut savoir attendre pour changer, pour évoluer, pour grandir. Parfois, ce qui paraît être une fin est seulement le début d’une autre forme…
Mise en scène : Eleonora Ribis
Jeu : Jean Mathieu Van Der Haegen
Décors : Julia Morlot & Julien Lett
Costumes : Nolwenn Caudan
Construction des assises : Julien Lett & Patrick Girot
Texte : Ramona Badescu
Création sonore & dispositifs sonores : Anatole Buttin
Accompagnement à la création des dispositifs sonores : Clément Gautheron
Création lumières & régie de tournée : Julien Barbazin
Administratrice de production & diffusion : Claire Thibault
Communication : Bérénice Primot
Collaboration artistique à la recherche : Julia Peslier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-19T17:00:00.000+02:00
Fin : 2025-10-19T17:40:00.000+02:00
1
02 99 63 13 82 billetterie@lillicojeunepublic.fr https://www.lillicojeunepublic.fr/Imago.html
Maison de Quartier La Bellangerais 5, rue du Morbihan Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine