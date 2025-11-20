IMAGO Service culturel de Villiers le Bel Villiers-le-Bel
IMAGO Service culturel de Villiers le Bel Villiers-le-Bel jeudi 20 novembre 2025.
IMAGO Jeudi 20 novembre, 10h00, 14h00 Service culturel de Villiers le Bel Val-d’Oise
résevation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-20T10:00:00 – 2025-11-20T10:45:00
Fin : 2025-11-20T14:00:00 – 2025-11-20T14:30:00
IMAGO est un voyage vers l’infiniment petit, une loupe qui met en lumière la vie d’un tout petit être. Un changement d’échelle à hauteur d’insecte.
IMAGO est un voyage visuel : tout prêt, sous nos yeux, cet être se transforme. Il éclot, grandit, se métamorphose, s’envole.
IMAGO est un voyage sonore. Nos corps à travers des dispositifs de diffusion très particuliers vibrent et vivent au même rythme que ces transformations. Au travers de mots poétiques et d’une création musicale ‘live’.
Si nous pouvons vivre ensemble ce voyage, nous pouvons peut-être imaginer une autre façon de se relier aux petits et aux grands êtres qui nous entourent. À la vibration du vivant.
Nous pouvons ouvrir les yeux pour les entendre chuchoter : ce qui paraît une fin parfois est seulement le début d’une autre forme.
Théâtre corporel, sonore et visuel A partir de 6 ans (CP)
Compagnie MELAMPO
Création 7 Octobre 2025
Durée : 40 minutes (en cours)
Distribution :
Mise en scène – Eleonora Ribis
Avec – Jean Mathieu Van Der Haegen
Décor – Julia Morlot et Julien Lett
Costumes – Julia Morlot, Valentin Perrin et Nolwenn Caudan Construction du Décor – Julien Lett & Patrick Girot
Texte – Ramona Badescu
Création sonore – Anatole Buttin
Création des dispositifs sonores – Anatole Buttin & Clément Gautheron Création Lumières – Julien Barbazin
Régie de tournée – Julien Barbazin en alternance avec Nicolas Le Fur Administratrice de production et diffusion – Claire Thibault Communication – Bérénice Primot
Collaboration artistique à la recherche – Julia Peslier
Crédit photo : Fabio Falzone
Mentions :
Compagnie Melampo – Eleonora Ribis
La compagnie MELAMPO est conventionnée Drac Bourgogne-Franche-Comté de 2025 à 2026. Elle est conventionnée par la Ville de Dijon de 2025 à 2027 et est soutenue au fonctionnement par le Département de Côte d’Or.
SOUTIENS – PARTENAIRES – COPRODUCTEURS
MA scène nationale – Pays de Montbéliard (25), La Minoterie, scène conventionnée Art, Enfance Jeunesse (21), Le TOTEM – Scène Conventionnée Art, Enfance, Jeunesse à Avignon (84), ICI L’ONDE – Centre de création musicale à Dijon (21), Nouveau Théâtre – Centre Dramatique National de Besançon (25).
Financeurs institutionnels sollicités (en cours) : DRAC Bourgogne-Franche-Comté, Région Bourgogne-Franche-Comté, Ville de Dijon.
Service culturel de Villiers le Bel Villiers-Le-Bel Villiers-le-Bel 95400 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « coordination@cie-melampo.com »}]
MELAMPO / Eleonora Ribis Théâtre jeune public