Originaire d’Argentine et du Mexique, formée au piano jazz à Paris, Imán Le Parc avance avec la fraîcheur d’une artiste qui sait où elle veut aller. Chanteuse, autrice-compositrice et musicienne passionnée, elle fait dialoguer harmonies sophistiquées et mélodies accrocheuses, avec un goût assumé pour le jazz, la neo-soul et le hip hop. Son premier EP « COLORS » marque un tournant : un projet personnel où elle se dévoile pleinement comme chanteuse et où l’improvisation garde toute sa place. Avec Florian Berret aux claviers et synthés, Gwénaël Renault à la guitare, Amaury Pierre Théo à la basse et Pierrick Cazals à la batterie, elle crée un son moderne, organique et percutant, qui s’inscrit dans la lignée d’artistes comme Sade, Tom Misch ou Jamiroquai. « COLORS », c’est la naissance d’une voix et d’une identité musicale à suivre de très près.

Avec COLORS, Imán Le Parc dévoile une écriture sensible et sophistiquée, où le jazz rencontre la neo-soul dans un souffle moderne et lumineux.

Le jeudi 18 décembre 2025

de 19h00 à 20h30

payant

De 10 à 25 euros.

Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

