IMANY – LA LAITERIE Strasbourg

IMANY Début : 2026-05-06 à 19:30. Tarif : – euros.

Soul Reggae Pop FolkOuverture des portes 19h30 / début 1ère partie: 20h00Voix singulière, puissante et lumineuse, Imany s’impose depuis plus de 10 ans avec des créations scéniques d’une intensité rare où se mêlent profondeur des textes et énergie vibrante qui transcende les frontières musicales.Après avoir envoûté le monde avec Voodoo Cello — un projet unique où sa voix s’entrelace aux harmonies de huit violoncelles et qui a donné lieu à une tournée de plus de 100 dates à travers l’Europe et au-delà — Imany revient avec un nouvel album très attendu : Women Deserve Rage, disponible le 24 octobre 2025 qu’elle présentera sur scène dans toute la France.Cet album est une œuvre puissante qui résonne comme un manifeste d’émancipation et de renaissance. Né d’un besoin vital de se réapproprier sa vérité, il porte la voix d’une femme qui choisit de renaître libre. Women Deserve Rage est une tranche de vie d’une femme qui, enfin, non seulement accueille la colère en elle, mais revendique aussi ce droit dans une société qui cherche sans cesse à contrôler et faire taire les femmes.© Vertigo

LA LAITERIE 17,RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67