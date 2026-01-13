Imany Roubaix

Imany

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Début : 2026-03-19 20:00:00

fin : 2026-03-19 23:00:00

2026-03-19

Imany sera en concert à La Condition Publique le jeudi 19 mars 2025. Un concert organisé par **À Gauche de la Lune** en partenariat avec **la Condition Publique.**

Voix singulière, puissante et lumineuse, **Imany** s’impose depuis plus de 10 ans avec des créations scéniques d’une intensité rare où se mêlent profondeur des textes et énergie vibrante qui transcende les frontières musicales.

Après avoir envoûté le monde avec Voodoo Cello — un projet unique où sa voix s’entrelace aux harmonies de huit violoncelles et qui a donné lieu à une tournée de plus de 100 dates à travers l’Europe et au-delà — **Imany** revient avec un nouvel album très attendu Women Deserve Rage, disponible le 24 octobre 2025 qu’elle présentera sur scène dans toute la France.

Cet album est une œuvre puissante qui résonne comme un manifeste **d’émancipation et de renaissance**. Né d’un besoin vital de se réapproprier sa vérité, il porte la voix d’une femme qui choisit de renaître libre. Women Deserve Rage est une tranche de vie d’une femme qui, enfin, non seulement accueille la colère en elle, mais revendique aussi ce droit dans une société qui cherche sans cesse à contrôler et faire taire les femmes.

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33

English :

Imany will be in concert at La Condition Publique on Thursday, March 19, 2025. A concert organized by **À Gauche de la Lune** in partnership with **la Condition Publique.**

A singular voice, powerful and luminous, **Imany** has been making a name for herself for over 10 years with stage creations of rare intensity, combining profound lyrics and vibrant energy that transcends musical boundaries.

After enchanting the world with Voodoo Cello ? a unique project in which her voice intertwines with the harmonies of eight cellos, resulting in a tour of over 100 dates across Europe and beyond ? **Imany** returns with a highly-anticipated new album: Women Deserve Rage, available on October 24, 2025, which she will present live across France.

The album is a powerful work that resonates like a manifesto **of emancipation and rebirth**. Born of a vital need to reclaim her truth, it bears the voice of a woman who chooses to be reborn free. Women Deserve Rage is a slice of life of a woman who, at last, not only embraces her anger, but also reclaims this right in a society that constantly seeks to control and silence women.

