IMARHAN LE METRONUM Toulouse

IMARHAN

LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 25 EUR

Début : 2025-10-18 20:00:00

2025-10-18

Dans le cadre du Amlili Amazigh Festival, rejoignez-nous pour une immersion inédite dans le monde d’Imarhan, pionniers du blues touareg contemporain.

Nés à Tamanrasset, ces musiciens façonnent un univers où guitares hypnotiques, grooves rock et percussions sahariennes s’entremêlent pour nous offrir une transe sensorielle. Menés par leur charismatique leader vocal, Imarhan déploie une performance captivante qui promet d’électriser le Metronum! 25 .

English :

As part of the Amlili Amazigh Festival, join us for a unique immersion into the world of Imarhan, pioneers of contemporary Tuareg blues.

German :

Im Rahmen des Amlili Amazigh Festivals können Sie mit uns in die Welt von Imarhan eintauchen, den Pionieren des zeitgenössischen Tuareg-Blues.

Italiano :

Nell’ambito dell’Amlili Amazigh Festival, unitevi a noi per un’immersione unica nel mondo degli Imarhan, pionieri del blues tuareg contemporaneo.

Espanol :

Como parte del Festival Amlili Amazigh, acompáñenos en una inmersión única en el mundo de Imarhan, pioneros del blues tuareg contemporáneo.

