IMBERT IMBERT EN CONCERT AU DOMAINE DE LA CONSEILLERE Montagnac

IMBERT IMBERT EN CONCERT AU DOMAINE DE LA CONSEILLERE Montagnac samedi 6 septembre 2025.

IMBERT IMBERT EN CONCERT AU DOMAINE DE LA CONSEILLERE

Route de Gignac Montagnac Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

Ce n’est pas un hasard s’il a enflammé le Printemps de Bourges, les Francofolies et le Printival ceux qui l’ont vu sur scène savent qu’il est une émotion à lui tout seul ! Une émotion à la hauteur de son engagement, sans concession et d’une fière élégance.

Le Domaine de la Conseillère accueille Imbert Imbert

Âme d’écorché vif et d’éveilleur de conscience entremêlées, triste ou drôle, acerbe ou délicat, tendre révolté face au mal de vivre ou à la joie d’exister.

Avec une poignée de mots, une poignée de silences et quelques poignées de notes, il chante et il sonne l’insurrection des carcans, et l’on sent bien que pour lui, parfois, l’humour est la seule arme dont il dispose pour ne pas attraper le premier fusil qui passe….

20h (ouverture des portes à 19h)

Buvette et petite restauration

Billetterie sur place ou en ligne .

Route de Gignac Montagnac 34530 Hérault Occitanie

English :

It’s no coincidence that he set the Printemps de Bourges, Francofolies and Printival festivals alight: anyone who’s seen him live on stage knows that he’s an emotion in his own right! An emotion to match his commitment, uncompromising and proudly elegant.

German :

Es ist kein Zufall, dass er den Printemps de Bourges, die Francofolies und das Printival in Brand gesetzt hat: Wer ihn auf der Bühne gesehen hat, weiß, dass er eine Emotion für sich allein ist! Eine Emotion, die seinem Engagement entspricht, kompromisslos und von stolzer Eleganz.

Italiano :

Non è un caso che abbia infiammato i festival Printemps de Bourges, Francofolies e Printival: chi lo ha visto dal vivo sul palco sa che è una forza emotiva a tutti gli effetti! Un’emozione all’altezza del suo impegno, senza compromessi e orgogliosamente elegante.

Espanol :

No es casualidad que haya hecho vibrar a los festivales Printemps de Bourges, Francofolies y Printival: cualquiera que le haya visto en directo sabe que es una fuerza emocional por derecho propio Una emoción a la altura de su compromiso, sin concesiones y orgullosamente elegante.

L’événement IMBERT IMBERT EN CONCERT AU DOMAINE DE LA CONSEILLERE Montagnac a été mis à jour le 2025-08-27 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE