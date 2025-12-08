IMBOLC, JOURNÉE CHAMANIQUE

Gabriac Lozère

Tarif : 60 – 60 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 10:00:00

fin : 2026-01-31 18:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Au cœur de l’hiver, entre le solstice et l’équinoxe de printemps, Imbolc est la célébration du féminin sacré et de notre lien à la Terre-Mère. Venez célébrer Imbolc, dans le coeur, le corps et la conscience à la manière chamanique. Inscription indispensable par téléphone, avant le 21 janvier.

Au cœur de l’hiver, entre le solstice et l’équinoxe de printemps, Imbolc est la célébration du féminin sacré et de notre lien à la Terre-Mère. Dans son ventre, les graines se préparent à germer, les jours qui s’allongent annoncent le printemps à venir. C’est l’invitation à mettre au monde nos rêves et nos projets en les nourrissant de notre humus intérieur.

Je vous invite à rencontrer et célébrer Imbolc, dans le cœur, le corps et la conscience à la manière chamanique et au son des des tambours.

Au programme

– voyages chamaniques au tambour, voix, cercle de tambours transe-danse

– retrouver son lien avec la Terre-Mère, partager ses aspects nourriciers

– rencontre et manifestation des archétypes du féminin sacré

– constellations

– mettre au monde et nourrir ses projet et idéaux de vie

– explorer les techniques de recouvrements chamaniques pour toujours mieux se découvrir et prendre soin de soi.

Tarif en conscience à partir de 60€, repas partagé,

Inscription indispensable par téléphone avant le 21 janvier. .

Gabriac 48110 Lozère Occitanie +33 6 03 47 07 79

English :

In the heart of winter, between the solstice and the spring equinox, Imbolc is a celebration of the sacred feminine and our connection to Mother Earth. Come and celebrate Imbolc, in heart, body and consciousness, the shamanic way. Registration required by telephone, before January 21.

L’événement IMBOLC, JOURNÉE CHAMANIQUE Gabriac a été mis à jour le 2025-12-08 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère