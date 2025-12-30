IMEN LAHMAR – D’ORIGINE (IN)CONTROLEE – IMEN LAHMAR Le Point Virgule Paris

IMEN LAHMAR – D’ORIGINE (IN)CONTROLEE – IMEN LAHMAR Début : 2026-02-03 à 19:00. Tarif : – euros.

Trop étriquée dans ses tailleurs de jeune cadre dynamique, Imen décide de lacher ses tailleurs de consultante média et les réunions à la chaîne, pour la scène ! Elle troque les briefings pour le micro, les open spaces pour les Comedy Clubs.C’est au Gotham Comedy Club, en plein cœur de Manhattan, qu’elle fait ses premiers pas sur scène. Rien de moins que New York pour oser son nouveau départ.Imen est une exploratrice de ce qu’elle appelle « la francité contrastée ». C’est une amoureuse des voyages. Chaque destination est une source d’inspiration, chaque rencontre— même les plus anodines — se transforme en drôle d’anecdote. Son humour est à son image : fin, audacieux, et contemporain.Son spectacle, “d’origine (in)controlée ”, est un carnet de bord drôle, sincère et sans filtre, entre ses escapades, et sa reconversion fulgurante. Après quelques représentations en rodage au Boui-Boui à Lyon, elle pose ses valises au Point-Virgule à Paris.

Le Point Virgule 7 rue St Croix de la Bretonnerie 75004 Paris 75