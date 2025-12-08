Immaculée Conception Sanctuaire Sainte-Anne-d’Auray
Immaculée Conception Sanctuaire Sainte-Anne-d’Auray lundi 8 décembre 2025.
Immaculée Conception
Sanctuaire 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-08 18:00:00
fin : 2025-12-08
Date(s) :
2025-12-08
Sainte-Anne d’Auray s’illumine !
Messe à la Basilique
Celle-ci est suivie d’une procession aux flambeaux .
Sanctuaire 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 68 80
