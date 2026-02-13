Immaqaa, ici peut-être – MATHURIN BOLZE, Théâtre d’Orléans, Orléans

Immaqaa, ici peut-être – MATHURIN BOLZE 18 – 20 février Théâtre d’Orléans Loiret

Tarifs de 5€ à 25€, 15€ avec la Carte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T20:30:00+01:00 – 2026-02-18T21:50:00+01:00

Fin : 2026-02-20T19:00:00+01:00 – 2026-02-20T20:20:00+01:00

Dans l’immensité du Grand Nord, Mathurin Bolze et ses complices, acrobates et pionniers, conduisent une expédition aérienne et poétique au cœur de la banquise.

Point de départ de l’exploration ou partie immergée de l’iceberg ? Semblable à un glacier de plus de cinq mètres, l’impressionnant décor blanc se révèle d’entrée de jeu sous la forme d’un échafaudage vu de dos. Les huit acrobates s’y équipent puis s’élancent vers ce terrain de jeu infini. Débute un voyage immersif et sensoriel guidé par une harmonie de sons, d’images et de sensations. “Immaqaa”, “peut-être” en langue inuit, explore l’incertitude et la beauté d’un monde en perpétuel mouvement. Mât chinois, trampoline, trapèze et même de drôles d’inventions suspendues… Ici, tout bouge et les agrès se dévoilent comme autant de secrets de la banquise.

Si vous aviez perdu le nord, c’est peut-être le moment de le retrouver !

Durée 1h20, tout public à partir de 10 ans

. . – | École Supérieur d’Art et de Design d’Orléans

Dans le cadre du cycle de conférences Histoires d’arts de l’ESAD, venez rencontrer Philippe Le Goff, musicien et compositeur, qui a co-signé la conception musicale et sonore de ce spectacle de Mathurin Bolze.

. ́ . ̀ ‘ | Théâtre d’Orléans, salle Touchard

Rencontre avec l’équipe artistique.

Ven. 20 ́ . 19h | Théâtre d’Orléans, salle Le Kid

Nouveauté ! Les Contre-soirées Cool Kids. Pendant que vous profitez de votre soirée en salle, vos enfants participent à des ateliers créatifs et ludiques en lien avec les thématiques du spectacle : Contre-soirée Grand Nord. + d’infos

Expédition acrobatique et poétique au cœur de la banquise. Acrobates et pionniers explorent la beauté du Grand Nord dans un spectacle immersif et sensoriel.

