Immersion 360° dans la peau d’un astronaute Thann

Immersion 360° dans la peau d’un astronaute

8 rue Anatole Jacquot Thann Haut-Rhin

Début : Jeudi 2025-12-01 15:00:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

Ressentez l’apesanteur et découvrez la vie d’astronaute grâce au vol parabolique. Sensations uniques garanties.

Vivez l’expérience de l’apesanteur sans quitter la Terre ! Immersion 360° permet de se mettre dans la peau d’un astronaute grâce au vol parabolique. Gravité zéro, sensations uniques et émerveillement garantis. Dès 13 ans .

8 rue Anatole Jacquot Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 73 20 mediatheque-thann@cc-thann-cernay.fr

English :

Feel weightlessness and discover the life of an astronaut thanks to parabolic flight. Unique sensations guaranteed.

German :

Spüren Sie die Schwerelosigkeit und entdecken Sie das Leben eines Astronauten dank des Parabelflugs. Einzigartige Erlebnisse sind garantiert.

Italiano :

Provate l’assenza di gravità e scoprite la vita di un astronauta grazie al volo parabolico. Sensazioni uniche garantite.

Espanol :

Siente la ingravidez y descubre la vida de un astronauta gracias al vuelo parabólico. Sensaciones únicas garantizadas.

