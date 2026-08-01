Immersion à la basse-cour Au Petit panier d’Odrey Réaux sur Trèfle
vendredi 21 août 2026 · Au Petit panier d'Odrey · Réaux sur Trèfle
Informations pratiques
Réaux sur Trèfle
Immersion à la basse-cour
Au Petit panier d’Odrey 8 Route du passage des Chênes Réaux sur Trèfle Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 10:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
IMMERSION À LA BASSE-COUR !
Venez faire une petite immersion au cœur de notre basse-cour et rencontrer nos pensionnaires
-nos petites cailles
-nos dindes landaises
-nos poules rigolotes !
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Au Petit panier d’Odrey 8 Route du passage des Chênes Réaux sur Trèfle 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 64 83 86 aupetitpanierdodrey@gmail.com
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English :
A TOUR OF THE BARNYARD!
Come take a little tour of our barnyard and meet our residents:
-our little quails
-our Landes turkeys
-our funny chickens!
L’événement Immersion à la basse-cour Réaux sur Trèfle a été mis à jour le 2026-08-08 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge