Immersion à la basse-cour Au Petit panier d’Odrey Réaux sur Trèfle

Informations pratiques

Réaux sur Trèfle

Immersion à la basse-cour

Au Petit panier d’Odrey 8 Route du passage des Chênes Réaux sur Trèfle Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 10:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

IMMERSION À LA BASSE-COUR !

Venez faire une petite immersion au cœur de notre basse-cour et rencontrer nos pensionnaires

-nos petites cailles

-nos dindes landaises

-nos poules rigolotes !

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Au Petit panier d’Odrey 8 Route du passage des Chênes Réaux sur Trèfle 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 64 83 86 aupetitpanierdodrey@gmail.com

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English :

A TOUR OF THE BARNYARD!

Come take a little tour of our barnyard and meet our residents:

-our little quails

-our Landes turkeys

-our funny chickens!

L’événement Immersion à la basse-cour Réaux sur Trèfle a été mis à jour le 2026-08-08 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge