Immersion artistique & balade ornithologique Médiathèque municipale Saint-Denis-d’Oléron

Immersion artistique & balade ornithologique

Médiathèque municipale 25, rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 12:30:00

2025-11-29

Le samedi 29 novembre à 10h, vivez une expérience unique à Saint-Denis d’Oléron !

Visite commentée de l’exposition avec l’artiste Alice Leblanc Laroche puis sortie d’observation des oiseaux limicoles le groupe Oléron de la LPO

Médiathèque municipale 25, rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 73 18 mediatheque@st-denis-oleron.fr

English : Artistic immersion & birdwatching tour

On Saturday November 29 at 10am, enjoy a unique experience in Saint-Denis d?Oléron!

Guided tour of the exhibition with artist Alice Leblanc Laroche, followed by a birdwatching outing with the LPO Oléron group

German : Künstlerisches Eintauchen & ornithologische Wanderung

Am Samstag, den 29. November um 10 Uhr können Sie in Saint-Denis d’Oléron eine einzigartige Erfahrung machen!

Kommentierte Besichtigung der Ausstellung mit der Künstlerin Alice Leblanc Laroche und anschließende Beobachtung von Watvögeln durch die Gruppe Oléron des LPO

Italiano :

Sabato 29 novembre, alle 10, vivete un’esperienza unica a Saint-Denis d’Oléron!

Visita guidata alla mostra con l’artista Alice Leblanc Laroche, seguita da un’uscita per osservare i trampolieri con il gruppo LPO Oléron

Espanol : Inmersión artística y observación de aves

El sábado 29 de noviembre a las 10:00 h, disfrute de una experiencia única en Saint-Denis d’Oléron

Visita guiada de la exposición con la artista Alice Leblanc Laroche, seguida de una salida de observación de aves zancudas con el grupo LPO Oléron

