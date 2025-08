Immersion au centre de tri MéTRIpolis Centre de tri des collectes sélectives MeTRIpolis Portes-lès-Valence

Immersion au centre de tri MéTRIpolis Centre de tri des collectes sélectives MeTRIpolis Portes-lès-Valence mardi 7 octobre 2025.

Début : Mardi 2025-10-07

fin : 2025-10-07

2025-10-07

Vous vous demandez ce que deviennent vos déchets après les avoir jetés dans les bacs de tri ? Vous voulez savoir comment ils sont recyclés ?

English :

Do you wonder what happens to your waste after you’ve thrown it in the sorting bins? Want to know how it’s recycled?

German :

Fragen Sie sich, was mit Ihren Abfällen passiert, nachdem Sie sie in die Sortierbehälter geworfen haben? Möchten Sie wissen, wie sie recycelt werden?

Italiano :

Vi chiedete che fine fanno i vostri rifiuti dopo averli messi nei contenitori per la raccolta differenziata? Volete sapere come vengono riciclati?

Espanol :

¿Se pregunta qué ocurre con su basura después de depositarla en los contenedores de reciclaje? ¿Le gustaría saber cómo se recicla?

