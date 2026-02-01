IMMERSION AU CHÂTEAU LANCYRE Valflaunès

IMMERSION AU CHÂTEAU LANCYRE

Plongez en totale immersion au Château Lancyre avec une balade commentée dans le vignoble, une dégustation des cuvées du domaine et un atelier assemblage lors duquel vous pourrez réaliser et repartir avec votre propre cuvée.

Christel Valentin, œnologue, vous propose une formule en Immersion le temps d’un après-midi dans la peau du vigneron !

Au programme

Balade Lancyre en liberté commentée L’histoire du domaine vous sera contée à travers ces 4.5km de balade au cœur des vignes.

Dégustation de nos cuvées Rouges, Rosés et Blancs en AOP Pic Saint Loup, AOP Languedoc et IGP Saint-Guilhem-le-Désert.

Atelier Assemblage création de votre cuvée Découvrez l’art de l’assemblage à travers différents cépages, réalisez votre cuvée et repartez avec votre création. .

Valflaunès 34270 Hérault Occitanie +33 4 67 55 32 74 contact@chateaudelancyre.com

Immerse yourself in Château Lancyre with a guided tour of the vineyard, a tasting of the estate’s cuvées and a blending workshop where you can create your own cuvée and leave with it.

