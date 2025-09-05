Immersion au cœur des vendanges Château de la Greffière La Roche-Vineuse

Immersion au cœur des vendanges

Château de la Greffière 500 route de Verzé La Roche-Vineuse Saône-et-Loire

Début : 2025-09-05 17:00:00

fin : 2025-09-06

Vive les Vendanges ! Une Immersion Inoubliable vous Attend !

Chers amis et passionnés de vin,

Préparez-vous à plonger au cœur du monde de la viticulture ! Nous sommes ravis de vous inviter à notre événement spécial « Immersion Vendanges ».

Au Programme :

-Visites guidées du domaine Découvrez les secrets de nos vignobles et de notre travail quotidien.

-Découverte du matériel de récolte et de vinification Comprenez les étapes clés de la fabrication du vin, de la vigne à la bouteille.

-Dégustation exclusive Savourez nos jus de raisins fraîchement vendangés et dégustez nos magnifiques cuvées d’autres millésimes.

-Voyage dans le temps au Musée de la Vigne et du Vin Plongez dans le passé avec un accès libre à notre musée, où vous pourrez admirer les outils utilisés par nos grands-parents. Nostalgie garantie !

-Balade panoramique (pour les plus valeureux !) Une marche de 2 km vous attend, offrant une vue imprenable sur nos vignes.

Que vous soyez un novice curieux ou un expert éclairé, cet événement est l’occasion parfaite de partager des moments conviviaux et d’en apprendre toujours plus sur notre savoir-faire unique.

Cliquez ici pour réserver votre place et vivre une expérience inoubliable au cœur de nos vignobles ! .

Château de la Greffière 500 route de Verzé La Roche-Vineuse 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

