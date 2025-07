Immersion au Cœur du Jardin Réservé visite accompagnée par Frédéric Rue Général Dumoncel Martinvast

Immersion au Cœur du Jardin Réservé visite accompagnée par Frédéric

vendredi 15 août 2025.

Immersion au Cœur du Jardin Réservé visite accompagnée par Frédéric

Rue Général Dumoncel Château de Martinvast Martinvast Manche

Début : 2025-08-15 20:00:00

fin : 2025-08-15 21:30:00

2025-08-15

Rejoignez Frédéric, propriétaire passionné et enfant du pays, pour une visite accompagnée inoubliable de l’arboretum et de son joyau, le Jardin Réservé.

Au fil des sentiers, Frédéric partagera son amour pour ce lieu qu’il connaît depuis toujours, dévoilant les secrets des arbres centenaires, des feuillages spectaculaires et des silhouettes végétales surprenantes.

Laissez-vous porter par vos sens et par les récits de Frédéric pour une promenade qui célèbre la beauté et la magie de la nature !

Rue Général Dumoncel Château de Martinvast Martinvast 50690 Manche Normandie +33 2 33 95 05 74 contact@epopee-des-sens.fr

English : Immersion au Cœur du Jardin Réservé visite accompagnée par Frédéric

Join Frédéric, passionate owner and local boy, for an unforgettable guided tour of the arboretum and its jewel, the Jardin Réservé.

Along the trails, Frédéric will share his love for this place he has known all his life, revealing the secrets of its century-old trees, spectacular foliage and surprising plant silhouettes.

Let your senses and Frédéric?s stories carry you along on a walk that celebrates the beauty and magic of nature!

German :

Begleiten Sie Frédéric, den leidenschaftlichen Besitzer und Sohn des Landes, auf einer unvergesslichen Tour durch das Arboretum und sein Juwel, den Jardin Réservé.

Auf den Pfaden teilt Frédéric seine Liebe zu diesem Ort, den er seit jeher kennt, und enthüllt die Geheimnisse der hundertjährigen Bäume, des spektakulären Laubs und der überraschenden Silhouetten der Pflanzen.

Lassen Sie sich von Ihren Sinnen und den Erzählungen von Frédéric auf einen Spaziergang mitnehmen, der die Schönheit und den Zauber der Natur feiert!

Italiano :

Unitevi a Frédéric, l’appassionato proprietario e ragazzo del posto, per un’indimenticabile visita guidata dell’arboreto e del suo gioiello, il Giardino Riservato.

Lungo i sentieri, Frédéric condividerà il suo amore per questo luogo che conosce da sempre, svelando i segreti dei suoi alberi centenari, delle spettacolari chiome e delle sorprendenti sagome delle piante.

Lasciatevi trasportare dai sensi e dai racconti di Frédéric in una passeggiata che celebra la bellezza e la magia della natura!

Espanol :

Acompañe a Frédéric, el apasionado propietario y lugareño, en una inolvidable visita guiada por el arboreto y su joya, el Jardín Reservado.

A lo largo de los senderos, Frédéric compartirá su amor por este lugar que ha conocido toda su vida, revelándole los secretos de sus árboles centenarios, su espectacular follaje y las sorprendentes siluetas de sus plantas.

Déjese llevar por sus sentidos y por las historias de Frédéric en un paseo que celebra la belleza y la magia de la naturaleza

