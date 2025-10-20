Immersion au jardin & à la ferme 1/2 journée Sepmes

Immersion au jardin & à la ferme 1/2 journée Sepmes lundi 20 octobre 2025.

Immersion au jardin & à la ferme 1/2 journée

Les Héraults RD 760 de Ste-Maure à Loches Sepmes Indre-et-Loire

Tarif : 65 – 65 – EUR

65

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-10-20 09:00:00

fin : 2025-10-23 12:00:00

Date(s) :

2025-10-20 2025-10-21 2025-10-23 2025-10-24

Vous rêvez d’un temps pour prendre l’air, vous déconnecter de votre quotidien, vous ressourcez.. alors nous sommes là pour vous faire partager notre vie au jardin et à la ferme au milieu des animaux et des plantes.

Prenez l’air et boostez votre énergie le temps d’une 1/2 journée.

Vous rêvez d’un temps pour prendre l’air, vous déconnecter de votre quotidien, vous ressourcez.. alors nous sommes là pour vous faire partager notre vie au jardin et à la ferme au milieu des animaux et des plantes.

Prenez l’air et boostez votre énergie le temps d’une 1/2 journée 65 .

Les Héraults RD 760 de Ste-Maure à Loches Sepmes 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 32 94 86 claireproust@cabriaulait.fr

English :

If you’re looking for a time to get some fresh air, disconnect from your daily routine and recharge your batteries, we’re here to share our life in the garden and on the farm, surrounded by animals and plants.

Get some fresh air and boost your energy for 1/2 a day.

German :

Sie träumen von einer Auszeit, um frische Luft zu schnappen, vom Alltag abzuschalten und neue Energie zu tanken? Dann sind wir hier, um Sie an unserem Leben im Garten und auf dem Bauernhof inmitten von Tieren und Pflanzen teilhaben zu lassen.

Ein halber Tag an der frischen Luft und ein halber Tag, um neue Energie zu tanken.

Italiano :

Se state cercando un po’ di tempo per prendere aria fresca, staccare dalla routine quotidiana e ricaricare le batterie, siamo qui per condividere la nostra vita nell’orto e nella fattoria, circondati da animali e piante.

Prendete un po’ d’aria fresca e fate il pieno di energia per mezza giornata.

Espanol :

Si buscas tiempo para respirar aire puro, desconectar de la rutina diaria y recargar las pilas, estamos aquí para compartir nuestra vida en el huerto y en la granja, rodeados de animales y plantas.

Respira aire puro y recarga energías durante medio día.

L’événement Immersion au jardin & à la ferme 1/2 journée Sepmes a été mis à jour le 2025-10-15 par ADT 37