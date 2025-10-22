Immersion au temps de Cro-magnon La vie quotidienne de la famille Cro-magnon Saint-Chamarand

Immersion au temps de Cro-magnon La vie quotidienne de la famille Cro-magnon

Château de Saint-Chamarand Saint-Chamarand Lot

Début : 2025-10-22 16:00:00

L’association culturelle A Chacun Sa Passion est heureuse de vous proposer une demi-journée à l’heure des Cro-Magnon !

Animé par Louise Pierres pendant les prochaines vacances scolaires, ce moment permettra aux enfants et aux adultes de plonger dans la vie quotidienne des premiers hommes modernes.

Au programme, des ateliers et une conférence portée par Louise Pierres. Cette dernière se déroulera dans la Salle des Gardes du Château de St Chamarand.

Il sera possible de manipuler des objets de la vie quotidienne de la famille Cro-Magnon et de découvrir un personnage de cette époque AVA, à travers les œuvres d’Erolf TOTORT. .

Château de Saint-Chamarand Saint-Chamarand 46310 Lot Occitanie +33 6 80 17 37 20

English :

The A Chacun Sa Passion cultural association is delighted to offer you a half-day Cro-Magnon experience!

Hosted by Louise Pierres during the upcoming school vacations, this event will enable children and adults alike to immerse themselves in the daily life of early modern man.

The program includes workshops and a talk by Louise Pierres

German :

Der Kulturverein A Chacun Sa Passion freut sich, Ihnen einen halben Tag in der Zeit der Cro-Magnons anbieten zu können!

Während der nächsten Schulferien wird Louise Pierres die Kinder und Erwachsenen in den Alltag der ersten modernen Menschen eintauchen lassen.

Auf dem Programm stehen Workshops und ein Vortrag von Louise Pierres

Italiano :

L’associazione culturale A Chacun Sa Passion è lieta di invitarvi a trascorrere mezza giornata con i Cro-Magnon!

Ospitato da Louise Pierres durante le prossime vacanze scolastiche, questo evento darà la possibilità a bambini e adulti di immergersi nella vita quotidiana dei primi uomini moderni.

Il programma prevede laboratori e una conferenza di Louise Pierres

Espanol :

La asociación cultural A Chacun Sa Passion tiene el placer de invitarle a pasar medio día con los cromañones

Organizado por Louise Pierres durante las próximas vacaciones escolares, este evento brindará a niños y adultos la oportunidad de sumergirse en la vida cotidiana de los primeros hombres modernos.

El programa incluye talleres y una conferencia de Louise Pierres

