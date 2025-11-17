Immersion aux Tambours 16 rue des écoles Leugny

Immersion aux Tambours

Au milieu d’un cercle de Tambours, vous serez bercés aux sons de leur vibration, allongés ou assis pour Tous. La réservation est obligatoire pour connaitre le lieu du Cercle qui change à chaque séance. La participation est de 12 euros, les enfants sont bienvenus avec 1/2 tarif jusqu’à 15 ans. Pensez à vous munir d’un plaid, tapis de sol, coussin ou siège et une bouteille d’eau. .

16 rue des écoles 16 Rue des Écoles Leugny 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 33 63 41

