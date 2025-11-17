Immersion aux Tambours 16 rue des écoles Leugny

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

16 rue des écoles, Leugny, Yonne

12 EUR

2025-11-17 18:30:00
2025-12-15 19:30:00

2025-11-17 2025-12-15

Au milieu d’un cercle de Tambours, vous serez bercés aux sons de leur vibration, allongés ou assis pour Tous. La réservation est obligatoire pour connaitre le lieu du Cercle qui change à chaque séance. La participation est de 12 euros, les enfants sont bienvenus avec 1/2 tarif jusqu’à 15 ans. Pensez à vous munir d’un plaid, tapis de sol, coussin ou siège et une bouteille d’eau.   .

16 rue des écoles 16 Rue des Écoles Leugny 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 33 63 41 

