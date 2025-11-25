Immersion Belle Époque Office de Tourisme de Sainte-Maxime Sainte-Maxime

Immersion Belle Époque

Immersion Belle Époque

Office de Tourisme de Sainte-Maxime 21 place Louis Blanc Sainte-Maxime Var

À partir des années 20, une bourgeoisie jeune, joyeuse et fortunée prit ses quartiers d’hiver et d’été à Sainte-Maxime.

English : Immersion Belle Époque

A youthful, jovial, and rich bourgeoisie began relocating to Sainte-Maxime for the winter and summer beginning in the 1920s.



Over the years, this site has drawn a clientele of artists who either construct or purchase villas. The modest agricultural community later developed into a well-liked coastal resort, nurturing a modern architectural design known as neo-regionalism, which was created and tried here by young architects and which would eventually tear the entire region apart. René Darde, André Barbier Bouvet, or Henri Bret? Mysterious! You will learn the secret throughout this excursion.





Booking is necessary.

