Immersion collective : BUT Chimie IUT de Rennes – Site Clos Courtel Rennes Jeudi 12 mars 2026, 14h00 Ille-et-Vilaine

Inscription par l’enseignant OBLIGATOIRE (toute inscription individuelle de la part des élèves ne sera pas prise en compte). Les inscriptions ne seront plus possibles environ 3 semaines avant la date de l’immersion en question.

Enseignant.es du secondaire, participez avec vos élèves à un cours adapté/ conférence sur une filière spécifique, en temps scolaire.

**12.03.2026 Les génies de procédés chimiques : de l’échelle de la paillasse à l’échelle industrielle I Pierre-François Biard**

Expliquer ce qu’est le génie des procédés et l’intérêt pour des BUT chimie. Un panorama des procédés étudiés en BUT chimie sera dressé. Quelques exemples plus précis, la distillation, la rectification et le séchage par exemple seront abordés un peu plus en détail.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-12T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-12T16:00:00.000+01:00

https://iut-rennes.univ-rennes1.fr/ https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=222456

IUT de Rennes – Site Clos Courtel 3 Rue du Clos Courtel, 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

iutren-contact@listes.univ-rennes1.fr 02 23 23 40 00