Immersion collective : BUT Génie Civil – Construction Durable (GCCD) IUT de Rennes – Site Clos Courtel Rennes Jeudi 12 février 2026, 14h00 Ille-et-Vilaine

Inscription par l’enseignant OBLIGATOIRE (toute inscription individuelle de la part des élèves ne sera pas prise en compte). Les inscriptions ne seront plus possibles environ 3 semaines avant la date de l’immersion en question.

Enseignant.es du secondaire, participez avec vos élèves à un cours adapté/ conférence sur une filière spécifique, en temps scolaire.

**12.02.2026 Concevoir un bâtiment I Marjorie Bart et Laurent Serres**

Les différentes étapes de la conception technique d’un bâtiment autour de sa maquette numérique (la conception architecturale n’est pas abordée).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-12T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-12T16:00:00.000+01:00

https://iut-rennes.univ-rennes1.fr/ https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=222456

IUT de Rennes – Site Clos Courtel 3 Rue du Clos Courtel, 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

iutren-contact@listes.univ-rennes1.fr 02 23 23 40 00