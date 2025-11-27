Immersion collective : Chimie Campus Beaulieu Rennes Jeudi 19 mars 2026, 14h00 Ille-et-Vilaine

Inscription par l’enseignant OBLIGATOIRE (toute inscription individuelle de la part des élèves ne sera pas prise en compte). Les inscriptions ne seront plus possibles environ 3 semaines avant la date de l’immersion en question.

Enseignant.es du secondaire, participez avec vos élèves à un cours adapté/ conférence sur une filière spécifique, en temps scolaire.

**19.03.2026 Chimie dans les films et séries I Antoine Vacher et Anita Lucas**

La chimie dans les films et séries, fake ou vrai science? On discutera de la faisabilité et de la véracité des données scientifiques que l’on verra dans différents extraits de film ou série, en illustrant avec des expériences en direct.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-19T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-19T16:00:00.000+01:00

1

https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=222456

Campus Beaulieu 263 avenue Général Leclerc, Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine