Immersion collective : Économie – Gestion Faculté des sciences economiques Rennes Jeudi 12 février 2026, 14h00 Ille-et-Vilaine

Inscription par l’enseignant OBLIGATOIRE (toute inscription individuelle de la part des élèves ne sera pas prise en compte). Les inscriptions ne seront plus possibles environ 3 semaines avant la date de l’immersion en question.

Enseignant.es du secondaire, participez avec vos élèves à un cours adapté/ conférence sur une filière spécifique, en temps scolaire.

**12.02.2026 Découverte de la finance I Julien L’Hostis**

L’objectif de cette présentation est d’introduire auprès des lycéens des concepts de finance de marché et de finance d’entreprise étudiés au cours de la licence économie- gestion. En finance de marché : Quel est le rôle des marchés financiers ? Quels sont les différents marchés ? Quels facteurs influencent les cours de bourses ? Mais aussi en finance d’entreprise : Quel est le rôle de la comptabilité ? Quels sont les déterminants des politiques d’investissement et de financement des entreprises ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-12T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-12T16:00:00.000+01:00

https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=222456

Faculté des sciences economiques 7 place Hoche 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine