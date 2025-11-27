Immersion collective : Électronique – Ingénieur ESIR – École Supérieure d’Ingénieurs Rennes Rennes Jeudi 26 mars 2026, 14h00 Ille-et-Vilaine

Inscription par l’enseignant OBLIGATOIRE (toute inscription individuelle de la part des élèves ne sera pas prise en compte). Les inscriptions ne seront plus possibles environ 3 semaines avant la date de l’immersion en question.

Enseignant.es du secondaire, participez avec vos élèves à un cours adapté/ conférence sur une filière spécifique, en temps scolaire.

**26.03.2026 Systèmes de transmission sans fil I Stéphane Avrillon**

Comment fonctionne un système de transmission d’information sans fil ? A partir d’une démonstration pédagogique, les élèves verront le lien entre les ondes électromagnétiques radiofréquences et la lumière et comprendront le principe général de tous ces systèmes de communication qui nous entourent.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-26T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-26T16:00:00.000+01:00

https://esir.univ-rennes1.fr https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=222456

ESIR – École Supérieure d’Ingénieurs Rennes 263 Av. Général Leclerc, 35042 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35703 Ille-et-Vilaine