Immersion collective : Gestion – IGR IAE Rennes IGR-IAE Rennes Rennes Jeudi 12 mars, 14h00 Ille-et-Vilaine

Inscription par l’enseignant OBLIGATOIRE (toute inscription individuelle de la part des élèves ne sera pas prise en compte). Les inscriptions ne seront plus possibles environ 3 semaines avant la date de l’immersion en question.

Enseignant.es du secondaire, participez avec vos élèves à un cours adapté/ conférence sur une filière spécifique, en temps scolaire.

**12.03.2026 Ton futur job est peut-être ici : les métiers de la gestion au cœur des décisions I Hajar Hilali et Hélène Fayet**

Qui décide dans une entreprise ? Qui organise le travail et anticipe l’avenir ? Les métiers de la gestion regroupent le marketing, la finance, la comptabilité, la logistique, les RH et le contrôle de gestion : des rôles clés au cœur des décisions. Participe à une mise en situation immersive et explore le réseau des IAE, écoles de commerce publiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-12T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-12T16:00:00.000+01:00

https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=222456

IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Quartiers Centre Rennes 35708 Ille-et-Vilaine



