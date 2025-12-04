Immersion collective : Informatique – Santé ESIR – École Supérieure d’Ingénieurs Rennes Rennes

Inscription par l’enseignant OBLIGATOIRE (toute inscription individuelle de la part des élèves ne sera pas prise en compte). Les inscriptions ne seront plus possibles environ 3 semaines avant la date de l’immersion en question.

Enseignant.es du secondaire, participez avec vos élèves à un cours adapté/ conférence sur une filière spécifique, en temps scolaire.

**04.12.2025 Cœur et cerveau : la révolution des technologies pour la santé I Antoine Simon et Laurent Albera**

Les technologies pour la santé jouent un rôle de plus en plus important dans la prise en charge des patients, du dépistage aux traitements. Dans cette conférence, nous nous pencherons sur les progrès, réalisés grâce aux innovations technologiques, des traitements des troubles du rythme cardiaque et des troubles neurologiques.

