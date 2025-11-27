Immersion collective : Mathématiques Campus Beaulieu Rennes

Immersion collective : Mathématiques Campus Beaulieu Rennes Jeudi 27 novembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Inscription par l’enseignant OBLIGATOIRE (toute inscription individuelle de la part des élèves ne sera pas prise en compte). Les inscriptions ne seront plus possibles environ 3 semaines avant la date de l’immersion en question.

Enseignant.es du secondaire, participez avec vos élèves à un cours adapté/ conférence sur une filière spécifique, en temps scolaire.

**27.11.2025 Trois questions sur les nombres complexes I Stéphane Le Borgne**

Comment résoudre les équations de degré 3 ? Qu’est-ce que le théorème fondamental de l’algèbre et comment le démontrer ? Peut-on exprimer sin(5x) en fonction de sin(x) ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-27T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-27T16:00:00.000+01:00

https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=222456

Campus Beaulieu 263 avenue Général Leclerc, Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine