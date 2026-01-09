Immersion collective : Mathématiques Campus Beaulieu Rennes Jeudi 5 mars, 14h00 Ille-et-Vilaine

Inscription par l’enseignant OBLIGATOIRE (toute inscription individuelle de la part des élèves ne sera pas prise en compte). Les inscriptions ne seront plus possibles environ 3 semaines avant la date de l’immersion en question.

Enseignant.es du secondaire, participez avec vos élèves à un cours adapté/ conférence sur une filière spécifique, en temps scolaire.

**05.03.2026 Comment modélise-t-on les instruments de musique ? De la théorie à la pratique et réciproquement I Loïc Le Marrec**

Cet exposé est l’occasion de montrer comment des principes mécaniques, physiques et mathématiques s’enchevêtrent autour d’une question simple avant de fournir une réponse claire. Ces principes peuvent êtres théoriques ou pratiques et les réponses ont évoluées avec les connaissances scientifiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-05T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-05T16:00:00.000+01:00

https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=222456

Campus Beaulieu 263 avenue Général Leclerc, Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



