Immersion collective : Sciences de l’Ingénieur – Physique / Électronique IUT de Rennes – Site Clos Courtel Rennes Jeudi 4 décembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Inscription par l’enseignant OBLIGATOIRE (toute inscription individuelle de la part des élèves ne sera pas prise en compte). Les inscriptions ne seront plus possibles environ 3 semaines avant la date de l’immersion en question.

Enseignant.es du secondaire, participez avec vos élèves à un cours adapté/ conférence sur une filière spécifique, en temps scolaire.

**04.12.2025 Ondes ultrason : mesure de la longueur d’onde, de la vitesse de propagation du son, mise en évidence de l’effet Doppler I Laurent Lecomte**

Cours TP adapté aux élèves : 12 postes de TP équipés chacun d’une maquette pédagogique permettent à chaque groupe de 2/3 lycéens de réaliser des mesures sur des signaux ultrason à 40 kHz

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-04T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-04T16:00:00.000+01:00

https://iut-rennes.univ-rennes1.fr/ https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=222456

IUT de Rennes – Site Clos Courtel 3 Rue du Clos Courtel, 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

iutren-contact@listes.univ-rennes1.fr 02 23 23 40 00