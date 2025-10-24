Immersion créative autour du lettering et de la calligraphie Les Prés Laval

Mayenne

Tarif : 250 – 250 – EUR

Début : 2025-10-24 15:00:00

fin : 2025-10-26 17:00:00

2025-10-24

Un stage créatif de calligraphie moderne (lettering) au cœur de l’automne, pour petits et grands

Envie de ralentir, de respirer, de créer avec vos mains ?

Pendant les vacances de la Toussaint, venez découvrir le lettering créatif lors d’un stage de 3 jours à la campagne, accessible dès 9 ans et sans aucun prérequis.

– Le lettering, c’est l’art de dessiner les lettres avec style, couleurs et imagination.

Une activité ludique, relaxante et poétique, idéale pour déconnecter des écrans et reconnecter à sa créativité.

Du 24 au 26 octobre, dans un gîte chaleureux à 20 minutes de Laval, offrez-vous (ou offrez à votre enfant) un temps de pause loin du quotidien.

Au programme :

– ateliers de lettering pas à pas,

– balades créatives en nature,

– moments de détente et de partage dans une ambiance bienveillante.

Ce stage s’adresse autant aux adultes en quête d’inspiration qu’aux enfants curieux de découvrir une nouvelle pratique artistique. À l’issue de ce stage, vous serez capable de réaliser de jolies cartes de vœux, de mettre en valeur vos carnets ou de créer de beaux titres à la main pour vos projets personnels ou scolaires. Un savoir-faire à la fois utile, valorisant et accessible à tous.

À vivre en solo ou en duo parent/enfant !

Matériel fourni places limitées pour garantir un accompagnement personnalisé. Logement possible sur place sur demande (non compris dans le prix du stage) .

Les Prés 4 Route de l’Huisserie

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 63 92 98 85 hello@letteringcreatif.com

English :

A creative modern calligraphy (lettering) workshop in the heart of autumn, for young and old

German :

Ein kreativer Kurs in moderner Kalligraphie (Lettering) im Herbst für Jung und Alt

Italiano :

Un corso di calligrafia moderna e creativa nel cuore dell’autunno, per grandi e piccini

Espanol :

Un curso creativo de caligrafía moderna (lettering) en pleno otoño, para grandes y pequeños

