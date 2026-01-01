Immersion créative en réalité virtuelle Place Jean Louis Labbe Broons

Immersion créative en réalité virtuelle

Place Jean Louis Labbe Médiathèque L’Hirondelle Broons Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14 14:00:00

fin : 2026-01-14 18:00:00

Date(s) :

2026-01-14

Venez découvrir la création avec un casque de réalité virtuelle

Enfilez le casque, choisissez un pinceau, un couleur, et c’est parti pour une expérience créative en immersion totale ! Votre seule limite votre imagination.

A partir de 10 ans .

Place Jean Louis Labbe Médiathèque L’Hirondelle Broons 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 80 00 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Immersion créative en réalité virtuelle Broons a été mis à jour le 2026-01-08 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme