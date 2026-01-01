Immersion créative en réalité virtuelle Place Jean Louis Labbe Broons
Immersion créative en réalité virtuelle
Place Jean Louis Labbe Médiathèque L’Hirondelle Broons Côtes-d’Armor
Début : 2026-01-28 14:00:00
fin : 2026-01-28 18:00:00
2026-01-28
Venez découvrir la création avec un casque de réalité virtuelle
Enfilez le casque, choisissez un pinceau, un couleur, et c’est parti pour une expérience créative en immersion totale ! Votre seule limite votre imagination.
A partir de 10 ans .
Place Jean Louis Labbe Médiathèque L’Hirondelle Broons 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 80 00 44
