Immersion Créole Kaymeet Fort-de-France

Immersion Créole Samedi 20 septembre, 10h30 Kaymeet Martinique

Début : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T22:00:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T22:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, KayMeet vous ouvre ses portes pour une visite guidée exceptionnelle au cœur d’une demeure créole emblématique de l’époque coloniale. Cette maison, témoin silencieux des bouleversements sociaux, économiques et culturels de la Martinique, vous invite à un voyage dans le temps.

Au fil de la visite, découvrez :

– L’architecture typique de la fin du XIXe siècle et ses influences coloniales.

– Les objets qui racontent la mémoire.

– L’évolution de la maison jusqu’à sa renaissance en espace culturel et de valorisation du patrimoine créole.

KayMeet, c’est aussi un lieu de transmission, de résilience et de célébration de l’identité martiniquaise.

Venez vivre une expérience immersive, entre mémoire, culture et partage.

Lieu : KayMeet, 23 rue Garnier Pages Fort-de-France

Date : Samedi 20 septembre 2025

Horaires : 10h30-16h

️ Entrée libre – Réservation conseillée au 0696 33 68 00

Kaymeet 23 rue Garnier Pages Fort-de-France 97200 Martinique Martinique 0696336800 http://www.kaymeetmartinique.com KayMeet, c’est bien plus qu’une maison : c’est un lieu de transmission, de rencontres et de résilience, où le passé éclaire le présent.

@kaymeet