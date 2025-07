Immersion culturelle pour tous Musée national de Port-Royal des Champs Magny-les-Hameaux

Immersion culturelle pour tous Musée national de Port-Royal des Champs Magny-les-Hameaux mercredi 16 juillet 2025.

Immersion culturelle pour tous 16 juillet – 19 août Musée national de Port-Royal des Champs Yvelines

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-16T10:00:00 – 2025-07-16T16:15:00

Fin : 2025-08-19T10:00:00 – 2025-08-19T16:15:00

C’est mon Patrimoine ! juillet 2025

Musée national de Port-Royal des Champs/association Centre ATHENA

Année internationale de la paix

Destiné aux jeunes de 3 à 18 ans, éloignés de la culture et du patrimoine pour des raisons économiques, sociales ou géographiques, le dispositif s’adresse prioritairement aux enfants et adolescents résidant dans les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville. Une attention particulière est également portée aux enfants et adolescents des territoires ruraux les plus isolés. Ce dispositif répond à un objectif général de mixité sociale et vise également les familles. Cette année, les sous-objectifs de cette nouvelle édition sont de :

-Permettre aux enfants, jeunes et leurs familles de passer une journée originale dans un cadre champêtre et empreint d’histoire ;

-Les sensibiliser au patrimoine culturel, à l’art et à l’environnement, avec un clin d’œil particulier au thème international de la paix, proposé par les Nations Unies.

Le déroulement de la journée :

10h-10h30 : Arrivée des groupes

10h30-11h20 : Grand jeu du Patrimoine

11h30-12h15 : Spectacle (pièce de théâtre, Compagnie UCORNE)

12h30-13h45 : Déjeuner, pique-nique sur place

14h-15h45 : Ateliers d’éveil à l’Art, au Patrimoine et à l’Environnement

15h45-16h : Débriefing/évaluation par les participants.

Dès 16h15 : Départ des groupes

Musée national de Port-Royal des Champs 78114 Magny-les-Hameaux 78114 Yvelines Île-de-France 0658990598 https://wwwcentreathena.fr [{« type »: « email », « value »: « cestmonpatrimoine@gmail.com »}] Site patrimonial majeur de l’ouest parisien, Port-Royal des Champs constitue un espace stratégique, à la frontière de deux territoires qui valorisent avec force leurs patrimoines respectifs :

 Le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse qui promeut les patrimoines naturels et paysagers,

 La Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines qui est depuis 2006 la première Ville Nouvelle à avoir reçu le label « Villes et Pays d’Art et d’Histoire ».

» C’est mon Patrimoine ! » aura lieu du 16 au 25 juillet 2025.

Cet évènement a pour objectif de développer Développer l’intérêt du public pour son patrimoine culturel à travers des pratiques artistiques, enrichir les connaissances, comprendre l’intégration d’un lieu patrimonial dans son environnement géographique et culturel. RER C : Saint-Quentin-en-Yvelines /Ligne U : La Défense –Saint-Quentin-en-Yvelines/ RER B :

Saint Rémy-lès-Chevreuse puis ligne 464 (Buloyer).

Événement de C’est mon patrimoine 2025

Centre ATHENA © CMP Port Royal