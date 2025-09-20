Immersion dans la bataille de Verdun Mémorial de Verdun Fleury-devant-Douaumont

Immersion dans la bataille de Verdun 20 et 21 septembre Mémorial de Verdun Meuse

Visite guidée gratuite sans réservation préalable

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Découvrez le Mémorial de Verdun lors d’une visite guidée gratuite d’une heure.

Grâce à une collection unique et à des dispositifs audiovisuels exceptionnels, le Mémorial vous propose une immersion dans la bataille. Vous approcherez l’expérience vécue par les soldats, Français comme Allemands, sur le champ de bataille de Verdun.

La visite du Mémorial est une porte d’entrée pour découvrir le champ de bataille et ses sites.

Mémorial de Verdun 1 avenue du corps européen, 55100 Fleury-devant-Douaumont Fleury-devant-Douaumont 55101 Meuse Grand Est http://memorial-verdun.fr Au cœur des collines de Verdun, encore ravagées par les millions d’obus qui ont causé la mort de plus de 30 000 personnes et fait 400 000 blessés en moins d’un an, le mémorial de Verdun retrace l’histoire de la plus célèbre bataille de la Première Guerre mondiale. Créé en 1967, sous l’égide de l’académicien et ancien combattant Maurice Genevoix, il compte parmi les principaux musées européens de la Grande Guerre. Entièrement rénové en 2016, ce musée propose une immersion dans la bataille. Pour celui qui cherche à ressentir, comprendre et transmettre ce qu’a été Verdun, le Mémorial fait figure de passage obligé. Parking.

© Mémorial de Verdun – Champ de bataille