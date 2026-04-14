Immersion dans la forêt d’arbres centenaires Vérignon
Immersion dans la forêt d’arbres centenaires Vérignon samedi 23 mai 2026.
Vérignon
Immersion dans la forêt d’arbres centenaires
Maire de Vérignon Vérignon Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 17:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Venez apprendre l’histoire de Vérignon, marcher à travers les arbres centenaires au cœur d’une magnifique forêt de chênes qui compte parmi les plus belles de Provence.
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Maire de Vérignon Vérignon 83630 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 21 60 67 38 thiercelieux@mailo.com
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English : Immersed in a forest of century-old trees
Venez apprendre l’histoire de Vérignon, marcher à travers les arbres centenaires au cœur d’une magnifique forêt de chênes qui compte parmi les plus belles de Provence.
L’événement Immersion dans la forêt d’arbres centenaires Vérignon a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Intercommunal Lacs et Gorges du Verdon