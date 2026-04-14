Vérignon

Immersion dans la forêt d’arbres centenaires

Maire de Vérignon Vérignon Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Venez apprendre l’histoire de Vérignon, marcher à travers les arbres centenaires au cœur d’une magnifique forêt de chênes qui compte parmi les plus belles de Provence.

.

Maire de Vérignon Vérignon 83630 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 21 60 67 38 thiercelieux@mailo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Immersed in a forest of century-old trees

Venez apprendre l’histoire de Vérignon, marcher à travers les arbres centenaires au cœur d’une magnifique forêt de chênes qui compte parmi les plus belles de Provence.

L’événement Immersion dans la forêt d’arbres centenaires Vérignon a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Intercommunal Lacs et Gorges du Verdon