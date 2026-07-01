Immersion dans la vie nocturne des chauves-souris, Semblançay, Semblançay
mercredi 8 juillet 2026 · Semblançay
Informations pratiques
Immersion dans la vie nocturne des chauves-souris Mercredi 8 juillet, 21h00 Semblançay Indre-et-Loire
Sur inscription, tarif adulte 5€, tarif enfant (sortie accessible à partir de 7 ans, mineurs accompagnés d’un adulte) 2€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T21:00:00+02:00 – 2026-07-08T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-08T21:00:00+02:00 – 2026-07-08T23:00:00+02:00
Alors que le soleil se couche, elles commencent à sortir. D’où viennent-elles ? Quelles sont leurs spécificités ? Partez à la découverte des chauves-souris et peut-être aurez-vous la chance d’observer une Pipistrelle, une Sérotine ou un Murin de Daubenton. Lieu de RDV transmis lors de la réservation.
Semblançay semblançay Semblançay 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/lpo-centre-val-de-loire/evenements/immersion-dans-la-vie-nocturne-des-chauves-souris »}]
Alors que le soleil se couche, elles commencent à sortir. D’où viennent-elles ? Quelles sont leurs spécificités ?
Natacha GRIFFAUT
À voir aussi à Semblançay (Indre-et-Loire)
- SCENOFEERIE DE SEMBLANCAY LOGIS JACQUES DE BEAUNE Semblancay 4 juillet 2026
- La Scénoféerie de Semblançay, Le grand spectacle de Touraine ! Semblançay 5 juillet 2026
- Il était une fois en forêt… Semblançay 22 juillet 2026
- Balade crépusculaire Semblançay 21 août 2026
- Rando brame du Cerf Semblançay 15 septembre 2026