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Immersion dans la vie nocturne des chauves-souris, Semblançay, Semblançay

mercredi 8 juillet 2026 · Semblançay

Immersion dans la vie nocturne des chauves-souris, Semblançay, Semblançay

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Lieu
Semblançay
Adresse
semblançay
Ville
37360 Semblançay
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Sur inscription, tarif adulte 5€, tarif enfant (sortie accessible à partir de 7 ans, mineurs accompagnés d'un adulte) 2€

Immersion dans la vie nocturne des chauves-souris Mercredi 8 juillet, 21h00 Semblançay Indre-et-Loire

Sur inscription, tarif adulte 5€, tarif enfant (sortie accessible à partir de 7 ans, mineurs accompagnés d’un adulte) 2€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T21:00:00+02:00 – 2026-07-08T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-08T21:00:00+02:00 – 2026-07-08T23:00:00+02:00

Alors que le soleil se couche, elles commencent à sortir. D’où viennent-elles ? Quelles sont leurs spécificités ? Partez à la découverte des chauves-souris et peut-être aurez-vous la chance d’observer une Pipistrelle, une Sérotine ou un Murin de Daubenton. Lieu de RDV transmis lors de la réservation.

Semblançay semblançay Semblançay 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/lpo-centre-val-de-loire/evenements/immersion-dans-la-vie-nocturne-des-chauves-souris »}]
Alors que le soleil se couche, elles commencent à sortir. D’où viennent-elles ? Quelles sont leurs spécificités ?

Natacha GRIFFAUT

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