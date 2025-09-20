Immersion dans l’atelier de Did Metezo Annexe du Musée des Cultures Guyanaises Cayenne

Immersion dans l’atelier de Did Metezo Annexe du Musée des Cultures Guyanaises Cayenne samedi 20 septembre 2025.

Immersion dans l’atelier de Did Metezo 20 et 21 septembre Annexe du Musée des Cultures Guyanaises Guyane

réservation sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Rencontre et échange avec Did Metezo, artisan d’art et créateur de tableaux haut-relief de façades de maisons créoles traditionnelles.

Annexe du Musée des Cultures Guyanaises 54 rue Madame Payé Cayenne, Guyane Française Cayenne 97300 Guyane Guyane +594 594 31 41 72 https://www.facebook.com/Mus%C3%A9e-des-Cultures-Guyanaises-209277279095303/about/?entry_point=page_nav_about_item&tab=page_info © Tous droits réservés Musée des cultures guyanaises

Rencontre et échange avec Did Metezo, artisan d’art et créateur de tableaux haut-relief de façades de maisons créoles traditionnelles.

© Musée des cultures guyanaises