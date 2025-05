IMMERSION DANS LE GRAND SITE DU PONT DU DIABLE – Aniane, 30 mai 2025 07:00, Aniane.

Hérault

L’Office de Tourisme vous propose une balade guidée au cœur de la faune, de la flore et des producteurs passionnés de ce Grand Site classé. Elle se finira par une dégustation de produits du terroir.

10h30 Plongez au cœur du site du Pont du Diable lors d’une visite guidée qui vous dévoilera les trésors de ce lieu exceptionnel.

11h30 Terminez votre expérience par une rencontre avec un producteur local. Qu’il soit vigneron, producteur d’olive ou paysan-glacier, il partagera avec vous son savoir-faire et vous proposera une dégustation de ses produits pour une immersion totale dans le terroir. .

Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 58 83

English :

The Tourist Office offers you a guided tour of the fauna, flora and passionate producers of this listed Grand Site. The tour ends with a tasting of local produce.

German :

Das Fremdenverkehrsamt bietet Ihnen eine geführte Wanderung durch die Fauna, die Flora und die leidenschaftlichen Erzeuger dieser unter Denkmalschutz stehenden Grand Site an. Sie endet mit einer Verkostung regionaler Produkte.

Italiano :

L’Ufficio del Turismo propone una passeggiata guidata per scoprire la fauna e la flora di questo Grande Sito classificato e per incontrare gli entusiasti produttori. La passeggiata si conclude con una degustazione di prodotti locali.

Espanol :

La Oficina de Turismo propone un paseo guiado para descubrir la fauna y flora de este Grand Site catalogado y conocer a los entusiastas productores. El paseo termina con una degustación de productos locales.

