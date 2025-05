Immersion dans le monde des abeilles – Solenvie Jouhe, 17 mai 2025 14:00, Jouhe.

Gratuit

Début : 2025-05-17 14:00:00

fin : 2025-05-17 17:00:00

2025-05-17

Proposé par plan A et MJC DOLE

Animé par Stéphanie et Xavier Cloiseau apiculteur passionné

Découverte ludique des abeilles et du fonctionnement d’une ruche

Ateliers pour enfants à l’association Solenvie à Jouhe .

Jouhe 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 82 00 35 communication@mjcdole.com

