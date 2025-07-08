À la rencontre de Marjorie immersion chez une éleveuse d’escargots L’ Escargot du Lison Éternoz

À la rencontre de Marjorie immersion chez une éleveuse d’escargots

L’ Escargot du Lison 16 Rue de la Forge Éternoz Doubs

Venez découvrir l’Escargot du Lison !

Marjorie vous accompagnera dans son exploitation agricole dédiée aux escargots ! Vous découvrirez leur univers, leur cycle de vie, de la reproduction à la transformation.

En Juillet-Août, elle vous ouvre ses portes gratuitement tous les mardis et vendredis à 18h00.

A la fin de la visite vous aurez la possibilité de déguster les produits de l’exploitation en coquille ou en fromentine avec farce au choix (moutarde à l’ancienne et comté d’Amancey, brebis de Bolandoz, aïl des ours, beurre de Fertans avec sa persillade) supplément obligatoire et sur réservation de 10€ la douzaine. .

L’ Escargot du Lison 16 Rue de la Forge Éternoz 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 44 38 77

