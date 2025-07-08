À la rencontre de Marjorie immersion chez une éleveuse d’escargots L’ Escargot du Lison Éternoz
À la rencontre de Marjorie immersion chez une éleveuse d'escargots L' Escargot du Lison Éternoz mardi 7 juillet 2026.
L' Escargot du Lison 16 Rue de la Forge Éternoz Doubs
Gratuit
Début : 2026-07-07 18:00:00
fin : 2026-07-28 19:00:00
2026-07-07 2026-07-10 2026-07-14 2026-07-17 2026-07-21 2026-07-24 2026-07-28 2026-07-31 2026-08-04 2026-08-07 2026-08-11 2026-08-14 2026-08-18 2026-08-21 2026-08-25 2026-08-28
Venez découvrir l’Escargot du Lison !
Marjorie vous accompagnera dans son exploitation agricole dédiée aux escargots ! Vous découvrirez leur univers, leur cycle de vie, de la reproduction à la transformation.
En Juillet-Août, elle vous ouvre ses portes gratuitement tous les mardis et vendredis à 18h00.
A la fin de la visite vous aurez la possibilité de déguster les produits de l’exploitation en coquille ou en fromentine avec farce au choix (moutarde à l’ancienne et comté d’Amancey, brebis de Bolandoz, aïl des ours, beurre de Fertans avec sa persillade) supplément obligatoire et sur réservation de 10€ la douzaine. .
L’ Escargot du Lison 16 Rue de la Forge Éternoz 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 44 38 77
