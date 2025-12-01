Immersion dans le Vignoble Chauraud – Vignoble Chauraud Saint-Léger

Charente-Maritime

Immersion dans le Vignoble Chauraud

Vignoble Chauraud
Rue des Magnolias
Saint-Léger
Charente-Maritime

Début : 2025-12-01

fin : 2025-03-31

2025-12-01

Visite guidée des chais et de la distillerie.

Vignoble Chauraud Rue des Magnolias

Saint-Léger 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 51 58 73 jpb.chauraud@wanadoo.fr

English : Immersion in the heart of the Vineyard Chauraud

Immersion in the heart of the Vineyard Chauraud.

You will experience the life of a winegrower during a guided tour in the cellars and the distillery.

To end this visit in style, you will taste a selection of wines chosen especially for you by our winemaker.

Booking is required.

Geführte Besichtigung der Weinkeller und der Destillerie.

Visita guidata delle cantine e della distilleria.

Visita guiada de las bodegas y la destilería.

