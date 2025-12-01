Immersion dans le Vignoble Chauraud – Vignoble Chauraud Saint-Léger
Visite guidée des chais et de la distillerie.
English : Immersion in the heart of the Vineyard Chauraud
Immersion in the heart of the Vineyard Chauraud.
You will experience the life of a winegrower during a guided tour in the cellars and the distillery.
To end this visit in style, you will taste a selection of wines chosen especially for you by our winemaker.
Booking is required.
German :
Geführte Besichtigung der Weinkeller und der Destillerie.
Italiano :
Visita guidata delle cantine e della distilleria.
Espanol :
Visita guiada de las bodegas y la destilería.
