IMMERSION DANS LES JARDINS DE CLAUDE MONET Bédarieux
IMMERSION DANS LES JARDINS DE CLAUDE MONET Bédarieux jeudi 16 avril 2026.
IMMERSION DANS LES JARDINS DE CLAUDE MONET
1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16 2026-04-17
Semaine de la petite enfance immersion dans les jardins de Claude Monet
Jeudi 16 et vendredi 17 avril Espace culture et jeunesse MAJIC Grand Orb à Bédarieux, 1 avenue Abbé Tarroux
Entre 9h30 et 11h30
Tarifs Gratuit, sur réservation
Contact d’information ou de réservation (tel ou mail) Animatrice du RPE 07 88 29 72 47 ou rpe@grandorb.fr
Semaine de la petite enfance immersion dans les jardins de Claude Monet
Jeudi 16 et vendredi 17 avril Espace culture et jeunesse MAJIC Grand Orb à Bédarieux, 1 avenue Abbé Tarroux
Entre 9h30 et 11h30
Tarifs Gratuit, sur réservation
Contact d’information ou de réservation (tel ou mail) Animatrice du RPE 07 88 29 72 47 ou rpe@grandorb.fr
Présentation Ateliers pour les tout-petits (0-3 ans) autour du peintre Claude Monet et du livre Antoinette la rainette . Immersion dans les jardins de Giverny de Claude Monet et sa collection de nymphéas à travers différentes activités Kamishibaï, espace sensoriel, ateliers manuels. .
1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 7 88 29 72 47 rpe@grandorb.fr
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English : IMMERSION DANS LES JARDINS DE CLAUDE MONET
Semaine de la petite enfance: immersion in Claude Monet’s gardens
Thursday, April 16 and Friday, April 17 Espace culture et jeunesse MAJIC Grand Orb in Bédarieux, 1 avenue Abbé Tarroux
Between 9:30 and 11:30 a.m
Rates: Free, on reservation
Contact for information or reservations (tel or e-mail) RPE coordinator: 07 88 29 72 47 or rpe@grandorb.fr
L’événement IMMERSION DANS LES JARDINS DE CLAUDE MONET Bédarieux a été mis à jour le 2026-03-22 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB