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IMMERSION DANS LES JARDINS DE CLAUDE MONET Bédarieux

IMMERSION DANS LES JARDINS DE CLAUDE MONET Bédarieux jeudi 16 avril 2026.

Adresse : 1 Avenue Abbé Tarroux

Ville : 34600 Bédarieux

Département : Hérault

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Tarif :

IMMERSION DANS LES JARDINS DE CLAUDE MONET

1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16
fin : 2026-04-16

Date(s) :
2026-04-16 2026-04-17

Semaine de la petite enfance immersion dans les jardins de Claude Monet

Jeudi 16 et vendredi 17 avril Espace culture et jeunesse MAJIC Grand Orb à Bédarieux, 1 avenue Abbé Tarroux
Entre 9h30 et 11h30
Tarifs Gratuit, sur réservation
Contact d’information ou de réservation (tel ou mail) Animatrice du RPE 07 88 29 72 47 ou rpe@grandorb.fr
Semaine de la petite enfance immersion dans les jardins de Claude Monet

Jeudi 16 et vendredi 17 avril Espace culture et jeunesse MAJIC Grand Orb à Bédarieux, 1 avenue Abbé Tarroux
Entre 9h30 et 11h30
Tarifs Gratuit, sur réservation
Contact d’information ou de réservation (tel ou mail) Animatrice du RPE 07 88 29 72 47 ou rpe@grandorb.fr

Présentation Ateliers pour les tout-petits (0-3 ans) autour du peintre Claude Monet et du livre Antoinette la rainette . Immersion dans les jardins de Giverny de Claude Monet et sa collection de nymphéas à travers différentes activités Kamishibaï, espace sensoriel, ateliers manuels.   .

1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 7 88 29 72 47  rpe@grandorb.fr

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English : IMMERSION DANS LES JARDINS DE CLAUDE MONET

Semaine de la petite enfance: immersion in Claude Monet’s gardens

Thursday, April 16 and Friday, April 17 Espace culture et jeunesse MAJIC Grand Orb in Bédarieux, 1 avenue Abbé Tarroux
Between 9:30 and 11:30 a.m
Rates: Free, on reservation
Contact for information or reservations (tel or e-mail) RPE coordinator: 07 88 29 72 47 or rpe@grandorb.fr

L’événement IMMERSION DANS LES JARDINS DE CLAUDE MONET Bédarieux a été mis à jour le 2026-03-22 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB