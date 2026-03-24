IMMERSION DANS LES JARDINS DE CLAUDE MONET

1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16 2026-04-17

Semaine de la petite enfance immersion dans les jardins de Claude Monet

Jeudi 16 et vendredi 17 avril Espace culture et jeunesse MAJIC Grand Orb à Bédarieux, 1 avenue Abbé Tarroux

Entre 9h30 et 11h30

Tarifs Gratuit, sur réservation

Contact d’information ou de réservation (tel ou mail) Animatrice du RPE 07 88 29 72 47 ou rpe@grandorb.fr

Semaine de la petite enfance immersion dans les jardins de Claude Monet

Jeudi 16 et vendredi 17 avril Espace culture et jeunesse MAJIC Grand Orb à Bédarieux, 1 avenue Abbé Tarroux

Entre 9h30 et 11h30

Tarifs Gratuit, sur réservation

Contact d’information ou de réservation (tel ou mail) Animatrice du RPE 07 88 29 72 47 ou rpe@grandorb.fr

Présentation Ateliers pour les tout-petits (0-3 ans) autour du peintre Claude Monet et du livre Antoinette la rainette . Immersion dans les jardins de Giverny de Claude Monet et sa collection de nymphéas à travers différentes activités Kamishibaï, espace sensoriel, ateliers manuels. .

1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 7 88 29 72 47 rpe@grandorb.fr

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English : IMMERSION DANS LES JARDINS DE CLAUDE MONET

Semaine de la petite enfance: immersion in Claude Monet’s gardens

Thursday, April 16 and Friday, April 17 Espace culture et jeunesse MAJIC Grand Orb in Bédarieux, 1 avenue Abbé Tarroux

Between 9:30 and 11:30 a.m

Rates: Free, on reservation

Contact for information or reservations (tel or e-mail) RPE coordinator: 07 88 29 72 47 or rpe@grandorb.fr

L’événement IMMERSION DANS LES JARDINS DE CLAUDE MONET Bédarieux a été mis à jour le 2026-03-22 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB