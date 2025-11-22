Immersion dans les musiques des Andes Théâtre G. Defour Lapte
Immersion dans les musiques des Andes Théâtre G. Defour Lapte samedi 22 novembre 2025.
Immersion dans les musiques des Andes
Théâtre G. Defour Place Marius Sarda Lapte Haute-Loire
Tarif : 28 – 28 – 28 EUR
Tarif réduit
avec concert de la veille
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-22 12:00:00
Date(s) :
2025-11-22
Mini stage sur inscription. Parenthèse culturelle pour éveiller l’oreille, le corps… et l’imaginaire avec le duo Azul Al Sol. Accessible à tous niveaux, curieux bienvenus !
.
Théâtre G. Defour Place Marius Sarda Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 74 45 92 galdelapte43@gmail.com
English :
Mini workshop on registration. A cultural interlude to awaken the ear, the body… and the imagination with the Azul Al Sol duo. Accessible to all levels, the curious welcome!
German :
Mini-Praktikum nach Anmeldung. Eine kulturelle Auszeit, um das Ohr, den Körper… und die Vorstellungskraft zu wecken, mit dem Duo Azul Al Sol. Für alle Niveaus geeignet, Neugierige willkommen!
Italiano :
Mini corso di registrazione. Una parentesi culturale per risvegliare l’orecchio, il corpo… e l’immaginazione con il duo Azul Al Sol. Accessibile a tutti i livelli, i curiosi sono i benvenuti!
Espanol :
Minicurso de inscripción. Un paréntesis cultural para despertar el oído, el cuerpo… y la imaginación con el dúo Azul Al Sol. Accesible a todos los niveles, ¡los curiosos son bienvenidos!
L’événement Immersion dans les musiques des Andes Lapte a été mis à jour le 2025-10-25 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire