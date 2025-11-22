Immersion dans les musiques des Andes Théâtre G. Defour Lapte

Immersion dans les musiques des Andes

Théâtre G. Defour Place Marius Sarda Lapte Haute-Loire

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Tarif réduit

avec concert de la veille

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 12:00:00

2025-11-22

Mini stage sur inscription. Parenthèse culturelle pour éveiller l’oreille, le corps… et l’imaginaire avec le duo Azul Al Sol. Accessible à tous niveaux, curieux bienvenus !

Théâtre G. Defour Place Marius Sarda Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 74 45 92 galdelapte43@gmail.com

English :

Mini workshop on registration. A cultural interlude to awaken the ear, the body… and the imagination with the Azul Al Sol duo. Accessible to all levels, the curious welcome!

German :

Mini-Praktikum nach Anmeldung. Eine kulturelle Auszeit, um das Ohr, den Körper… und die Vorstellungskraft zu wecken, mit dem Duo Azul Al Sol. Für alle Niveaus geeignet, Neugierige willkommen!

Italiano :

Mini corso di registrazione. Una parentesi culturale per risvegliare l’orecchio, il corpo… e l’immaginazione con il duo Azul Al Sol. Accessibile a tutti i livelli, i curiosi sono i benvenuti!

Espanol :

Minicurso de inscripción. Un paréntesis cultural para despertar el oído, el cuerpo… y la imaginación con el dúo Azul Al Sol. Accesible a todos los niveles, ¡los curiosos son bienvenidos!

