Immersion dans l’innovation culturelle ! Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Consacré à l’art et à son impact environnemental, économique et social, Open Factory offre une immersion dans les dernières innovations des industries culturelles et créatives. Développées par les entrepreneuses et entrepreneurs accompagnés par 104factory, ces propositions – installations, expériences immersives, applications ou plateformes – sont présentées tout au long de l’événement.

Cette édition alterne temps professionnels, favorisant les échanges entre porteurs de projets, institutions et partenaires, et moments ouverts au grand public, invitant chacune et chacun à découvrir et expérimenter les innovations issues de 104factory.

104factory, l’incubateur des entreprises culturelles et créatives du CENTQUATRE-PARIS, présente la 9e édition d’Open Factory : un événement d’art, de culture et de créativité mêlant une journée professionnelle et une journée ouverte à toutes et tous, pour découvrir et tester des innovations autour de la musique, du livre, des arts numériques, de l’inclusion et de l’impact.

Le samedi 10 janvier 2026

de 14h00 à 20h00

gratuit

gratuit sur réservation

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-10T15:00:00+01:00

fin : 2026-01-10T21:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-10T14:00:00+02:00_2026-01-10T20:00:00+02:00

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

https://www.104.fr/fiche-evenement/open-factory-9.html



Afficher la carte du lieu Le CENTQUATRE-PARIS (104) et trouvez le meilleur itinéraire

