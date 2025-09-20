Immersion dans un camps médiéval avec les Compagnons d’Azur Château de Bourdeilles Bourdeilles

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Plongez dans l’univers du Moyen Âge grâce à une reconstitution vivante d’un camp médiéval. Les Compagnons d’Azur vous accueillent pour découvrir les savoir-faire anciens, les techniques de construction médiévale et les objets du quotidien à travers une série d’animations pour petits et grands.

‍ Démonstrations, ateliers, vie de camp… un véritable voyage dans le temps vous attend !

Château de Bourdeilles Place de la Halle au blé, 24310 Bourdeilles, France Bourdeilles 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0553037336 https://www.chateau-bourdeilles.fr Les seigneurs de Bourdeille sont cités parmi les compagnons de Charlemagne. Il ne reste rien des constructions qui pouvaient exister à cette époque, et les parties les plus anciennes du château actuel ne remontent pas au-delà du début du XIVe siècle. Elles sont attribuées à Hélie VII de Bourdeille, qui les aurait faites édifier en 1303. L’enceinte renferme également une habitation Renaissance construite à la fin du XVIe siècle par la marquise de Bourdeille qui en dressa elle-même les plans.

