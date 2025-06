Immersion dans une ferme du Grand Ballon – Stosswihr 18 juillet 2025 14:30

Haut-Rhin

Immersion dans une ferme du Grand Ballon col de la schlucht col de la schlucht Stosswihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-18 14:30:00

fin : 2025-07-18 17:30:00

Date(s) :

2025-07-18

Balade autour du Grand Ballon, point culminant du massif des Vosges, entre hêtraies et chaumes d’altitude suivie d’une rencontre avec un agriculteur et fermier aubergiste, à l’heure de la traite. Avec Bernard Zerringer, accompagnateur en montagne.

Vendredi 18 juillet à 14h30 3h / 3km / +200m

Gratuit sur inscription / Lieu de départ communiqué lors de l’inscription

Dans le cadre de la programmation estivale 2025 du « Tétras 1139 » au Col de la Schlucht organisée par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges.

Inscriptions, renseignements et horaires d’ouverture de l’accueil du public :

Accueil au Tétras 1139 Col de la Schlucht

Horaires variables selon la saison. Ouvert pendant toutes les vacances scolaires.

03 89 77 90 30 / schlucht@parc-ballons-vosges.fr

https://www.parc-ballons-vosges.fr/ .

Stosswihr 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 90 30 schlucht@parc-ballons-vosges.fr

English :

A walk around the Grand Ballon, the highest point in the Vosges massif, between beech forests and high altitude stubble fields, followed by a meeting with a farmer and innkeeper at milking time. With Bernard Zerringer, mountain guide.

German :

Wanderung um den Grand Ballon, den höchsten Punkt der Vogesen, zwischen Buchenwäldern und Hochstaudenfluren, gefolgt von einem Treffen mit einem Landwirt und Gastwirt zur Melkzeit. Mit Bernard Zerringer, Bergbegleiter.

Italiano :

Una passeggiata intorno al Grand Ballon, il punto più alto dei Vosgi, tra boschi di faggi e campi di stoppie d’alta quota, seguita da un incontro con un contadino e un oste all’ora della mungitura. Con Bernard Zerringer, guida alpina.

Espanol :

Un paseo alrededor del Grand Ballon, el punto más alto de los Vosgos, entre bosques de hayas y rastrojos de altura, seguido de un encuentro con un granjero y un posadero a la hora del ordeño. Con Bernard Zerringer, guía de montaña.

L’événement Immersion dans une ferme du Grand Ballon Stosswihr a été mis à jour le 2025-06-13 par Office de tourisme de la vallée de Munster